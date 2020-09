Van der Vleuten wint Grand Prix in Aken

Jepchir­chir verbetert wereldre­cord halve marathon voor alleen vrouwen

5 september De Keniaanse atlete Peres Jepchirchir heeft in Praag een wereldrecord gelopen op een halve marathon voor alleen vrouwen. De 26-jarige Jepchirchir kwam over de finish in 1 uur, 5 minuten en 34 seconden. Daarmee was ze ruim een halve minuut sneller dan de Ethiopische Netsanet Gudeta, die twee jaar geleden in Valencia de halve marathon aflegde in 1.06.11.