Van Driel en Luiten buiten top 50 Schots Open

Zuid-Afrikaanse golfer Oosthuizen - nummer 13 van de wereld - grote naam op Dutch Open

7 juli Natuurlijk zijn de Nederlandse topgolfers Joost Luiten en Wil Besseling in september van de partij tijdens het Dutch Open (voorheen KLM Open), maar de grootste naam van het komende toernooi is die van Louis Oosthuizen. De Zuid-Afrikaan is de huidige nummer 13 van de wereld.