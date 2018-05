Van Gelder haalt finale bij rentree in Osijek

Volleybal­sters sluiten tweede ronde Nations League af met winst

24 mei De Nederlandse volleybalsters hebben hun zesde wedstrijd in de Nations League gewonnen. In de Japanse stad Toyota versloeg Oranje het gastland van de tweede speelronde met 3-0. De setstanden waren 25-18 25-18 en 25-21. Japan is de nummer zes van de wereld, Nederland staat achtste.