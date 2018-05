Van Gelder net buiten medailles in Osijek

rentreeYuri van Gelder is bij zijn internationale rentree net buiten de medailles gebleven. De 35-jarige turner eindigde vandaag in de finale van de wereldbekerwedstrijd in het Kroatische Osijek als vierde. De laatste van 8 finalisten, de Turk Ibrahim Colak verdreef Van Gelder van het erepodium.

De voormalige Lord of the Rings deed het in de finale 0.2 punt beter dan in de kwalificatie van vrijdag, ondanks een hupje met beide voeten bij de landing. Met 14.20 evenaarde hij de score van de Oekraïner Radivilov, maar de hogere E-score (voor uitvoering) viel in het voordeel uit van de Nederlander. De Rus Denis Abliazin was wederom de sterkste. Het Russische krachtmens kwam tot een score van 15.067.

Van Gelder turnde in Kroatië zijn eerste finale sinds de EK in april 2016 in Bern. Tijdens de Olympische Spelen in Rio plaatste hij zich wel voor de eindstrijd, maar werd door chef de mission Maurits Hendriks voortijdig naar huis gestuurd na een avondje stappen. Dit jaar verloor Van Gelder zijn plekje in de nationale selectie. Dankzij een persoonlijke sponsor en met medewerkring van gymnastiekbond KNGU kan hij wel in een aantal wereldbekerwedstrijden uitkomen. Via goed presteren in een aantal internationale wedstrijden hoopt hij zich te kwalificeren voor het WK, in oktober in Doha.