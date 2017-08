Van Gelder slaat kans op WK-kwalificatie over

De 34-jarige Waalwijker ontbreekt in de voorlopige trajectselectie voor de WK in oktober in de Canadese stad Montreal. Van Gelder veroverde weliswaar in juni bij de NK het goud aan de ringen, maar hij maakte met zijn score van 14,300 punten te weinig indruk op Van Bokhoven. De bondscoach, die vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio nog besloot om Van Gelder naar huis te laten sturen omdat zijn pupil met een avondje stappen de gedragsregels had overtreden, heeft de limiet voor de WK gesteld op 14,983.