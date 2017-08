Van Gelder valt definitief af voor WK turnen

Spoor laat zich opnieuw zien in Ladies Tour

30 augustus Winanda Spoor is een vaste waarde op het podium van de Boels Ladies Tour, de belangrijkste rittenwedstrijd van ons land. Ook dit jaar greep ze haar eerste kans door direct de sprinttrui te winnen in de tweede etappe van Eibergen naar Arnhem, nadat er geen kans op succes was in de openingstijdrit van dinsdag in Wageningen.