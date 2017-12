Van Gerwen ontsnapt tegen krachtpatser Price

Nadat Raymond van Barneveld zich ten koste van Vincent van der Voort had geplaatst voor de kwartfinale, had iedereen in Alexandra Palace het al over de kraker van aanstaande vrijdag: Barney tegen Michael van Gerwen.



Door Max van der Put



Maar wat gebeurt er even later... Mighty Mike begint nog wel normaal aan zijn wedstrijd tegen de voormalige rugbyer Gerwyn Price (32) en pakt de eerste twee sets (2-0). En dan... Price komt terug tot 2-1..., en tot 2-2... De wedstrijd lijkt te kantelen...



Price krijgt zelfs vier keer de kans om een 3-2 voorsprong in sets te nemen. Vier keer weet hij tops (dubbel 20) niet te raken op dit belangrijke moment. Van Gerwen, die tot dat moment slechts 32 procent van zijn dubbels weet te raken, slaat juist dan wel toe.



Hij heeft maar één kans nodig op dubbel 16 om de belangrijke vijfde set toch nog af te pakken van Price. Maar om nou te zeggen dat het daarna wel van een leien dakje gaat. Price blijft knokken, Van Gerwen blijft worstelen. Met zichzelf vooral. Mist drie matchdarts (op dubbel 7) om uiteindelijk de partij toch met 4-2 binnen te halen.



Niveau

,,Ik haalde mijn niveau niet'', verzuchtte de regerend wereldkampioen na afloop. ,,En Gerwyn bleef strijd leveren. Dat waardeer ik zo aan zijn spel. Dat hij ook veel vreugdegebaren maakt, dat kan ik wel hebben.''



Het komt er dus toch weer van nu: Van Gerwen tegen Van Barneveld op het WK, aanstaande vrijdag. Vorig jaar won Mighty Mike van Barney, het jaar daarvoor was het andersom. Het belooft weer een episch gevecht te worden.



Uitslagen vandaag

Derde ronde (best of 7 sets)

Van Gerwen - Price 4-2

Van der Voort - Van Barneveld 1-4

Tweede ronde (best of 7 sets)

Wright - J. Lewis 1-4