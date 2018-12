Van Gerwen ziet zichzelf nog als favoriet voor WK darts

Door Max van der Put



Een wat cryptische manier om te zeggen dat hij zichzelf nog altijd als favoriet voor de WK-titel ziet, ook al waren zijn resultaten de laatste maanden ietsje minder dan gebruikelijk. ,,Maar ik heb in 2018 wel 19 toernooien gewonnen, dat kan verder niemand zeggen”, aldus Mighty Mike, die Jan Dekker waarschuwde. Dekker moet in de eerste ronde van het WK aantreden tegen een van de twee vrouwen, Lisa Ashton. ,,Jan moet uitkijken”, aldus Van Gerwen. ,,Als hij met de druk gaat spelen dat hij niet van een vrouw mag verliezen, dan kan hij het weleens heel moeilijk krijgen. Dan kan hij er zomaar uitvliegen.”



MVG vindt het enigszins vreemd dat Raymond van Barneveld nu al heeft laten weten dat hij eind volgend jaar wil stoppen met darts. ,,Dat is wel heel lang van tevoren. Aan de andere kant is het ook slim, want hij weet nu wel voor honderd procent zeker dat hij aan de Premier League mag meedoen, want hij gaat in zijn laatste jaar natuurlijk altijd een uitnodiging krijgen om mee te doen. Ik vind wel dat hij bij de beste tien darters hoort, maar op de ranglijst staat hij lager en hij is dus afhankelijk van een wildcard van de PDC of Sky Sports.”



Dat hij een hele dag de pers te woord moet staan, voor camera’s moet verschijnen, vindt Van Gerwen geen straf. ,,Het is ook niet mijn hobby, maar het hoort er wel bij. Het geeft aan dat darts populair is. Dat is alleen maar mooi.”