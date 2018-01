Van Gorkom ontwaakt uit coma en is buiten acuut levensgevaar

Door Rik Spekenbrink Wel wacht Van Gorkom een bijzonder lange en intensieve revalidatie. Of hij volledig herstelt is dan ook nog niet te zeggen, al boekt hij wel voorzichtige vooruitgang. ,,Van Gorkom reageert op prikkels, maakt contact en geeft blijk van herkenning. Dit ontwikkelt zich zeer langzaam en kost Jelle veel kracht. Een belangrijke eerste stap, de artsen doen nog geen uitspraak over de neurologische gevolgen van het ongeval.''

Van Gorkom raakte op 9 januari zwaargewond bij een ongeluk op trainingscomplex Papendal. Hij botste bij een training op een veiligheidsketting die onderaan de startheuvel hing en liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op. Daarbij was hij waarschijnlijk direct buiten bewustzijn. Van Gorkom werd een aantal dagen kunstmatig in coma gehouden, de eerstvolgende update luidde dat hij lichamelijk stabieler was, maar dat zijn situatie nog steeds zorgelijk was.