Van Kalmthout debuteert volgend jaar in IndyCar-series

,,Een megastap in mijn carrière’’, noemt Rinus van Kalmthout de promotie naar de grote IndyCar Series, de Amerikaanse tegenhanger van Formule 1. Al drie jaar bivakkeert Rinus ‘Veekay’ met een groot deel van zijn familie in Amerika om zijn racedroom na te jagen. Op de ‘Road to Indy’ werd hij in 2018 kampioen, promoveerde hij dit jaar naar de IndyLights, de opstapklasse naar het grote werk. En in 2020 gaat het avontuur definitief beginnen met een fulltime-contract bij Ed Carpenter Racing, waar Van Kalmthout kopman wordt. Dat betekent dat hij het hele seizoen, dat 15 maart start in Florida, voor zijn rekening neemt, inclusief de wereldberoemde Indy500.

,,Het is niet makkelijk om in de IndyCar te komen. Er zijn maar een beperkt aantal stoeltjes. Dus als ik niet zulke goede jaren had gehad, had ik hier nooit gestaan”, jubelde Van Kalmthout vandaag op het hoofdkantoor van sponsor Jumbo in Veghel, waar hij het nieuws bekendmaakte. ,,Ik ben supertrots om hier te staan en dit nieuws te kunnen melden. Een megastap in mijn loopbaan.” Eerder reden ook Nederlanders Arie Luyendijk en Robert Doornbos in de IndyCar-series.