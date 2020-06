Van Kalmthout mag VS in: coureur maakt zaterdag debuut in IndyCar

Rinus van Kalmthout kan zaterdag zijn debuut maken in de IndyCar. De Nederlandse coureur verbleef de afgelopen twee weken in quarantaine in Mexico en het bleef lang onzeker of hij de Verenigde Staten wel in mocht.

,,Ik ben erg opgelucht”, vertelt Van Kalmthout. ,,In de afgelopen weken was het onduidelijk of ik wel naar Amerika kon afreizen. Daardoor wist ik niet of ik mee kon doen aan de openingsrace. Gelukkig ben ik nu onderweg.”

Nadat de openingsrace van het seizoen op 16 maart werd afgelast, reisde VeeKay af naar Nederland, maar door de strenge regels was het lastig om terug te keren. ,,Uiteindelijk vloog ik twee weken geleden naar Mexico, om daar in quarantaine te gaan. Het was een bizarre situatie want ik wist niet of ik de VS in mocht om te racen.”

Van Kalmthout werd afgelopen seizoen tweede in de IndyLights, de klasse onder de IndyCar, en gaat in de nacht van zaterdag op zondag om 02.00 uur zijn debuut maken op het hoogste raceniveau. De kwalificatie op de Texas Motor Speedway is drie uur eerder.