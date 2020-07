Van Kalmthout revancheert zich met verrassende vijfde plek van teleurstellend IndyCar-debuut

Van Kalmthout was vorige maand de eerste Nederland in IndyCar sinds Robert Doornbos in 2009. De eerste race in de IndyCar Series draaide echter uit op een teleurstelling voor Van Kalmthout. De 19-jarige coureur van Ed Carpenter Racing crashte begin juni in Genesys 300 in de 38ste ronde. De race werd toen gewonnen door de Australiër Scott Dixon en dat was vanavond wederom het geval.



Na Dixon, waren enkel Graham Rahal, Simon Pagenaud en Colton Herta beter dan Van Kalmthout, die daarmee een verrassende vijfde plek behaalde.