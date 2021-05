Van Kalmthout voelt zich een rockster in Amerika: 'Kan niet normaal over straat’

Volleybal­sters in tweede Nations Lea­gue-wed­strijd onderuit tegen Duitsland

13:17 De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede duel in de Nations League verloren. De Duitse ploeg was in vijf sets net te sterk voor het team van bondscoach Avital Selinger: 18-25, 25-18, 28-30, 25-23, 15-12.