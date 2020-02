Van Riessen naar kwartfinales sprint op WK

Coronavi­rus voorlopig geen item bij WK baanwiel­ren­nen: ‘Normaal ook handgel’

18:07 Bij de Nederlandse baanploeg die actief is op de WK baanwielrennen in Berlijn zijn geen speciale maatregelen genomen vanwege het coronavirus dat zich meer en meer verspreidt. ,,Er zijn hier geen gevallen van besmetting bekend, dus onze eerste zorg is voorlopig hier goed te presteren”, zei Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de wielerbond KNWU.