Van Rijsselberghe naar tweede plaats op WK

Fotoserie Oppermach­ti­ge hockey­sters warm onthaald op Schiphol

6 augustus De Nederlandse hockeysters waren de afgelopen twee weken oppermachtig op het WK in Londen. Met een doelsaldo van 35-3 na zes wedstrijden was de ploeg van bondscoach Alyson Annan duidelijk te sterk voor de rest. Gisteravond won Oranje in de finale met 6-0 van Ierland, vanmiddag was er een warm onthaal op Schiphol door vele (jonge) hockeyfans.