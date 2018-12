Van Rijsselberghe start eigen WAVES festival op Texel

Van 19 tot en met 23 juni 2019 moet Texel de ‘place to be’ zijn voor alle watersportfans. Dan beleeft watersport- en muziekfestival WAVES, waar Van Rijsselberghe festivaldirecteur van wordt, zijn vuurdoop. ,,Ik moet naar de toekomst kijken’’, beseft Van Rijsselberghe, kind van Texel. ,,Windsurfen kun je een lange tijd doen, maar niet oneindig lang. Na de Spelen van Tokio (2020, red.) moet ik gaan kijken wat ik ga doen, maar ik ga niet voor altijd op die plank blijven staan. Dit is alvast een mooi initiatief wat bij de aankomende jaren past en alvast met het grote mensenleven te maken heeft. Want het is niet de bedoeling dat we dit maar één keer gaan organiseren.

Holland Heineken Huis

Het idee voor het WAVES festival is al in de zomer van 2016 ontstaan in Rio de Janeiro, tijdens de Spelen. ,,In het Holland Heineken Huis. De partij die dat daar organiseerde, Tribe, kwam naar me toe met het verhaal dat ze graag een festival wilden beginnen in Texel. Daar zagen ze een grote rol voor mij in. En echt lang hoefde ik daar niet over na te denken. Wat is er nou mooier dan een professioneel georganiseerd feest in m’n eigen achtertuin?’’



Dus stemde Van Rijsselberghe toe, maar wél op zijn manier. Dus echt als festivaldirecteur en niet als de beroemde naam die alleen voor wat extra publiciteit boven het festival hangt. ,,Ik ben betrokken bij alle acts, bij alle dingen die we daar gaan doen. Het festival wordt volledig ingericht naar mijn idee. Als ik er geen goed gevoel bij heb, gaat het niet gebeuren. Alleen boegbeeld zijn en daar in een apenpakkie lopen, dat wil ik juist niet.’’