Van Rijsselberghe stopt met surfen na mislopen Spelen

De heimwee naar zijn gezin in Californië - Van Rijsselberghe is getrouwd en heeft twee dochters - bleek een steeds zwaardere last te worden. ,,Het is bijna niet te doen drie maanden van huis te zijn. Dan ben ik soms zo met het thuisfront bezig. Ik heb altijd met mijn hart gevaren, alleen was dat de laatste tijd een lastige opgave. Diep van binnen was de drive niet groot genoeg om op de WK de sterren van de hemel te varen.”