Van Rouwendaal wint 5 kilometer in Frankrijk

Van Gerner bekroont rentree met zilver plak

17:26 Turnster Céline van Gerner heeft haar rentree opgeluisterd met een zilveren medaille bij de World Challenge Cup in de Sloveense stad Koper. De 23-jarige turnster eindigde in de finale aan de brug als tweede, met een score van 13,400. Van Gerner moest net als in de kwalificatie alleen de Slowaakse Barbora Mokosova voor zich dulden (13,450).