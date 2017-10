Van Vleuten wint ook op de Hondsrug

Al vroeg ze onderweg voor de zekerheid nog even aan organisator Wim Jansen of ze wel de leiding in handen had, omdat ze het overzicht miste in een veld met vooral veel mannelijke deelnemers. Haar concurrentes zagen haar wel rijden. In haar opvallende rood-wit-blauwe pak van Nederlands kampioene MTB Marathon reed ze eenvoudig naar de winst.