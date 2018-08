Van Vliet en Kromowidjojo naar halve finales EK zwemmen

Arno Kamminga heeft zich geplaatst voor de halve finales op de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Zuid-Hollander was goed voor 59,53, de vijfde tijd. Wereldrecordhouder Adam Peaty uit Groot-Brittannië was een klasse apart: 57,89. Ties Elzerman kwam tot 1.01,69 en bleef daarmee ver verwijderd van de top zestien. Kinge Zandringa, net als Elzerman een EK-debutant, was in de series op de 100 meter vlinderslag goed voor de dertiende tijd: 59,00. Ook zij komt later op de dag in actie in de halve finales. De Zweedse Sarah Sjöström was de snelste: 56,87.

Estafette

De estafettezwemsters hebben zich als snelsten geplaatst voor de finale op de 4 x 100 meter vrij. Kim Busch, Kira Toussaint, Marjolein Delno en Femke Heemskerk realiseerden een tijd van 3.38,30. Italië tikte aan in de tweede tijd (3.38,64), Frankrijk was goed voor de derde tijd: 3.39,13. Nederland is de titelverdedigster. In de finale zal Ranomi Kromowidjojo het team versterken.



Heemskerk was als slotzwemster in 52,78 veruit de snelste van het viertal dat in deze samenstelling nog nooit een estafette zwom. Twee jaar geleden maakten Maud van der Meer en Marrit Steenbergen nog deel uit van de gouden ploeg in Londen. De eerste is twee maanden geleden bevallen, Steenbergen is al een tijd niet wedstrijdfit.



,,Het was gewoon goed'', zei Heemskerk. ,,Al kan de overname nog beter, daar zit wat ruimte in.'' Busch (55,42), Toussaint (54,93) en Delno (55,17) konden leven met hun optreden. ,,Ik had nog nooit onder de 55 gezwommen'', zei Toussaint, de verrassing in de ploeg voor wie het toernooi normaal pas zaterdag met de 50 meter rug was begonnen. ,,Fijn om nu al een race in de benen te hebben.''



Heemskerk was tevreden over haar 'nieuwe' teamgenoten. ,,Echt nieuw zijn ze natuurlijk niet voor me: Kira is mijn kamergenootje, met Marjolein train ik elke dag. We zijn aan het bouwen. Marrit is op de weg terug, Maud bevallen maar wel al in training en hopelijk komen er nog een hoop hongerige meiden aan.''