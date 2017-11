Van Wezel bondscoach Noorse volleybalsters

Curlingploeg: Spelen zijn nu al haalbaar

17:34 De Nederlandse curlingmannen zijn nog wat overdonderd door de massale aandacht die ze kregen na hun goede prestaties op het Europees kampioenschap vorige week in Sankt-Gallen. Tijd om daarvan te genieten is er niet. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt gaat zondag naar Tsjechië met als doel zich voor het eerst in de geschiedenis te plaatsen voor de Olympische Spelen.