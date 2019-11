Van Zanen-Nieberg: Snel Nederlander in IOC

Nieuwe voorzitter NOC*NSF wil iedereen aan het sporten krijgen

20:16 Anneke van Zanen-Nieberg wil dat NOC*NSF een duidelijkere rol gaat spelen in haar streven iedereen in Nederland aan het sporten te krijgen. De nieuwe voorzitter van de sportkoepel zei dat vandaag bij haar eerste algemene ledenvergadering in die functie.