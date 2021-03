‘VAR-ingreep’ tijdens EK indoor: gediskwalificeerde Ingebrigtsen krijgt alsnog goud

Podcast Wat als je met topspor­ters als coaches voor de marathon traint?

23 februari AD-verslaggever Pim Bijl is geen groentje op hardloopgebied, maar zeker geen prof. Maar wat als hij wordt gecoacht door Michel Butter en Guido Hartensveld, twee bekende namen uit de topsport? De komende maanden moeten uitwijzen of zijn doel - de Marathon Rotterdam binnen de 2u30 lopen - haalbaar is. Zijn voorbereiding is te volgen via hardlooppodcast De Pacer.