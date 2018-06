Vastenburg nationaal kampioen 10.000 m

Fontijn eenvoudig naar laatste vier EK boksen

20:56 Nouchka Fontijn is in de klasse tot 75 kilogram overtuigend begonnen aan de EK boksen in Sofia. De titelhoudster uit Schiedam versloeg in de tweede ronde de Russin Darima Sandakova ruimschoots op punten: 5-0. Fontijn, die in 2014 haar eerste Europese titel veroverde, hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.