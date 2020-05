Vechtsporters gaan demonstreren in Den Haag

Video Ook na ‘The Last Dance’ rijgt Michael Jordan de (geld)records aaneen

9:10 Een half miljoen euro. Dat is het waanzinnige bedrag dat één fan bij een veiling overhad voor een origineel paar Nike Air Jordans 1 uit 1985. Een record, met dank aan de razend populaire docu­serie op Netflix over de nu 57-jarige Michael Jordan. Maar hoe is het de icoon van Chicago Bulls vergaan ná zijn Last Dance en zijn zes NBA-titels?