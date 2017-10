'Veilige boarding bij shorttrack verplichten'

Dat is de stellige overtuiging van Wim De Deyne, die namens België zitting heeft in de technische shorttrackcommissie van de internationale schaatsunie (ISU). ,,Het kan heel snel gerealiseerd zijn", betoogt hij. Aanleiding voor zijn dringende oproep is een harde crash van de Nederlander Daan Breeuwsma afgelopen zaterdag bij de wereldbeker in Dordrecht. Hij klapte met het hoofd naar voren op de boarding.

,,Staat daar een vaste boarding, dan is er een groot probleem", besefte De Deyne. Nu kwam Breeuwsma er met wat pijn in de nek vanaf en kon hij zondag zelfs alweer in actie komen.