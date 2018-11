Verbij wint 500 meter in Thialf

Goud Kromowidjo­jo en Toussaint

16:14 Bij wereldbekerwedstrijden zwemmen in Peking hebben Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint vrijdag de gouden medaille gewonnen. Kromowidjojo, meervoudig olympisch kampioene, was de snelste op de 50 meter vrije slag in 23,48. Toussaint sloeg toe op de 50 meter rugslag, 26,21.