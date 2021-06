‘Verdrietige’ Estavana Polman hakt knoop door: geen Olympische Spelen voor handbalster

,,Voor al mijn lieve supporters: na zorgvuldig overleg met de artsen heb ik met pijn in mijn hart moeten besluiten om niet deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. In de komende maanden zal ik worden geopereerd en zal ik daarna beginnen aan mijn herstel. Op dit moment ben ik enorm teleurgesteld en verdrietig, maar ik geloof dat dit de beste beslissing is voor mijn gezondheid en hopelijk kan ik daarna mijn carrière vol goede moed en gezondheid vervolgen", schrijft Polman.



Ze wenst haar teamgenoten veel succes: ,,Ik wens mijn fantatische team het allerbeste op de Olympische Spelen en ik zal ze voor de televisie aanmoedigen. Zelf zal ik tijd doorbrengen met mijn familie. Hopelijk respecteren jullie dat", aldus Polman.

Volledig scherm Estavana Polman. © Henk Seppen

Bondscoach Emmanuel Mayonnade liet eerder al weten weinig hoop op deelname van Polman te hebben. Polman was net teruggekeerd in de selectie van Oranje na een maandenlange revalidatie van een gescheurde kruisband, toen het weer misging tijdens een wedstrijd van haar Deense club Esbjerg. Desondanks werd ze wel opgenomen in de voorlopige selectie van de handbalsters.

Niet de enige afwezige

Polman is bepaald niet de enige afwezige bij de handbalsters. Zo beëindigde Jessy Kramer haar carrière vanwege fysieke klachten terwijl Yvette Broch zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze besloot zich daarom niet beschikbaar te stellen voor een plek in de olympische selectie. Daarna volgde ook het nieuws dat Nikita van der Vliet moest afhaken vanwege rugklachten. Nycke Groot besloot zich juist wel weer beschikbaar te stellen, maar zij raakte geblesseerd in de Deense bekerfinale. De bondscoach gaf aan dat Groot medisch gecheckt is en er niets aan de hand is.