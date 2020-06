‘Verenigingen dreigen veel leden te verliezen, die schade kan lang voelbaar blijven’

Nageeye loopt in mondiale marathonaf­los­sing met toppers en recreanten

30 mei Abdi Nageeye doet mee, net als wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele. In een relay-marathon lopen ze volgende week met en tegen recreanten uit de hele wereld. ,,Atletiek geeft een teken van leven en denkt out of the box.”