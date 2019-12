Verhoeven heeft dubbel gevoel na zege: ‘Mijn plan werkte, maar zo wil je niet winnen’

Verhoeven was op de late persconferentie nog altijd teleurgesteld in zichzelf doordat hij, voor het eerst in zijn carrière, tweemaal acht tellen kreeg. ,,Ik heb twee grove fouten gemaakt op dingen waarop we getraind hebben. Dat is zijn kwaliteit en mijn tekortkoming. Maar ik heb nooit het gevoel had dat ik niet meer door kon, het niet meer zou redden. Ik stond op en vocht me terug”, aldus de Brabander, die voor zijn gevoel de tweede ronde wél in zijn zak had. ,,Hij was in vorm, dat liet hij zien. Ik hoop dat hij terug in vorm kan komen en ik hoop dat zijn lichaam de impact van vijf rondes dan wel kan houden.”

In Gelredome lukte dat gisteren dus niet. Badr Hari raakte geblesseerd in de derde ronde en is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis. Opvallend was hoe Verhoeven direct naar zijn opponent ging om hem te troosten. ,,Het eerste dat ik zei was: we doen het nog een keer. Het belangrijkste nu is je gezondheid. Waarop hij zei: je wist dat ik je had. En ik zei weer dat ik er nog steeds was en niet klaar was om op te geven. Dat wist hij wel.”

De tweede Rico vs. Badr in drie jaar tijd liep opnieuw uit op een anticlimax. Want Verhoeven was ook maar gematigd blij met de negende prolongatie van zijn wereldtitel in het zwaargewicht. ,,Het is dubbel. Ik denk dat mijn plan werkte, maar zo wil je niet winnen. Ik had veel gelukkiger geweest als het anders was gegaan. Dit is voor mij ook niet goed.”