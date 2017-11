Verhoeven niet van zijn stuk na spuugincident met Ben Saddik

De Marokkaanse Belg was in 2011 nog te sterk voor Verhoeven, maar hoeft volgens de huidige wereldkampioen niet op een nieuwe overwinning te rekenen. ,,Wat deze man gaat meemaken, heeft-ie nog niet eerder meegemaakt."

Dat zei Verhoeven vanmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het gala in Ahoy. Ben Saddik liet zich daarin gaan en provoceerde Verhoeven door in zijn richting te spugen. ,,Dit is geen show, dit is gewoon de real deal. Wat je ziet op het moment dat iemand gespannen is, is dat hij zijn controle verliest. Dan krijg je dit soort fratsen en praktijken’’, zei Verhoeven over het incident.

Van enige druk is ondanks de eerdere nederlaag tegen Ben Saddik geen sprake, zo stelt de kickbokser uit Halsteren. ,,Ik heb nog geen zwaargewicht gezien die zo fit is als ik. Het enige wat een beetje verandert is het gameplan, maar de cocktail is goed. Ik heb wat recht te zetten. Ik ga hem 24 minuten lang uitwringen en ook al weet ik dat-ie er al in de vierde ronde uit kan, pas in de 24ste minuut ga ik hem knock-out slaan. Ik ga hem helemaal uitwringen."

Ben Saddik deinsde niet terug voor de stevige woorden van Verhoeven en bleef ijzig kalm. ,,Laat het hem maar zien. Ik heb in 2011 al gewonnen en ik zal het nogmaals doen. Al vecht-ie dertig minuten tegen mij. Ik hoef maar één klap te geven en het is over. Ik ben een geboren vechter. Hij gaat het heel zwaar krijgen, ik heb een heel sterk team rond om mij. We gaan pieken op het juiste moment, dat zal iedereen wel zien."

Aanvankelijk zouden de twee kemphanen in mei in Den Bosch al tegenover elkaar staan, maar die ontmoeting viel in het water vanwege een scooterongeluk van Ben Saddik. Zaterdag 9 december komt het alsnog tot een onderlinge confrontatie.