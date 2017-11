Verhoeven niet van zijn stuk na spuugincident

De Marokkaanse Belg was in 2011 nog te sterk voor Verhoeven, maar hoeft volgens de huidige wereldkampioen niet op een nieuwe overwinning te rekenen. ,,Wat deze man gaat meemaken, heeft-ie nog niet eerder meegemaakt."



Dat zei Verhoeven vanmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het gala in Ahoy. Ben Saddik liet zich daarin gaan en provoceerde Verhoeven door in zijn richting te spugen. ,,Dit is geen show, dit is gewoon de real deal. Wat je ziet op het moment dat iemand gespannen is, is dat hij zijn controle verliest. Dan krijg je dit soort fratsen en praktijken’’, zei Verhoeven over het incident.