Verhoeven slaat Ben Saddik in vijfde ronde knockout

Rico Verhoeven heeft vanavond het gevecht om de zwaargewicht-titel in Glory gewonnen van Jamal Ben Saddik. De Nederlander sloeg in Ahoy in Rotterdam zijn Marokkaans-Belgische uitdager in de vijfde en laatste ronde tegen de vlakte.

Rico Verhoeven had het moeilijk in de beginfase. Jamal Ben Saddik kwam enkele keren flink door met zijn rechter en raakte het hoofd van de Nederlander. Tot lichte teleurstelling van de zo'n 10.000 toeschouwers in Ahoy ging de eerste ronde dan ook naar de uitdager.



Maar uithoudingsvermogen en taaiheid leverden Verhoeven vervolgens de overhand op. In de vijfde ronde leek de verdedigende kampioen het welletjes te vinden. Nadat Ben Saddik eerst acht tellen van de scheidsrechter nodig had, kwam Verhoeven met enkele rake beuken door op het hoofd van zijn opponent. Ben Saddik ging tegen het canvas, en het gevecht was over.



,,Jullie geven mij kippenvel'', sprak een uitgelaten Verhoeven de toeschouwers toe. Bovendien had hij voor de fans nog wat anders in petto. ,,Hebben jullie zin in een gevecht tegen Badr Hari in 2018?''



En zo tekende zich het volgende gevecht van het jaar alweer af. Maar eerst zal Verhoeven willen genieten van deze imponerende overwinning op Ben Saddik.