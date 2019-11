Verhoeven verlengt bij Glory, gevecht met Hari om wereldtitel

Waar het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari op 21 december aanvankelijk een prestigegevecht was, wordt de wereldtitel in het zwaargewicht alsnog op het spel gezet. Bovendien verlengt Verhoeven zijn contract met organisator Glory met minimaal drie jaar.

Volgens Glory was de roep om een titelgevecht vanuit kickboksfans over de hele wereld groot. Daarom maakte de organisatie vandaag bekend dat de wereldtitel die Verhoeven al sinds 2014 in zijn bezit heeft, de inzet van het gevecht in de Arnhemse Gelredome wordt. Verhoeven aasde er langer op om zijn wereldtitel op het spel te zetten. Hij benadrukte op een persconferentie vorige maand dat hij het duel sowieso als wereldtitelgevecht beschouwt. ,,Elk gevecht voelt als een titelgevecht. Als ik verlies, voel ik me geen wereldkampioen meer. Alleen gaat dat niet gebeuren. Ik blijf de kampioen, net als de afgelopen zes jaar.”

Voor Verhoeven, die over een aflopend contract beschikte, is het na het gevecht met Hari nog niet klaar bij kickboksorganisatie Glory. Het team rondom ‘The King of Kickboxing’ bereikte een akkoord over een contractverlenging van drie jaar met Glory, met een optie voor langer. De organisatie denkt in die jaren ook mee over de carrière van de Brabander naast de ring. Zo heeft Verhoeven serieuze ambities in de filmwereld.

Zijn opponent Hari vecht nog zes partijen onder de vlag van Glory, waarvan de ontmoeting op 21 december de eerste is. Daarmee behoort, na het prestigeduel van 2016 in Oberhausen en het gevecht in december, een nieuwe ontmoeting tussen Verhoeven en Hari tot de opties.

