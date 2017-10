Verhofstad volgt Zonderland en Deurloo naar toestelfinales WK

Door Marcel Luyckx



Na een merkwaardig incident rondom een gat in de bodem kwam er in de herkansing nog een derde Nederlandse finalist bij: vloerturner Bram Verhofstad.



Op rekstok plaatste specialist Zonderland zich op poleposition voor de finale van zondagavond. Hij evenaarde de topscore van de Europees kampioen Pablo Braegger uit Zwitserland (14.333 punten). In dat geval geeft de E-score (voor uitvoering) de doorslag. Dat is in het voordeel van de 31-jarige Fries (7.933 tegen 7.633).



De Zwitser had op papier wel een moeilijkere oefening, maar Zonderland speelde op safe en beperkte zich tot een combinatie van twee vluchtelementen (Cassina-Kovacs) en twee losse (Kovacs gestrekt en Kolman). Voor de eindstrijd in het Olympisch Stadion heeft hij nog een tweede combinatie in petto. Deurloo zette in de kwalificatie de zesde score neer met 4 losse vluchtelementen.



Diverse medaillekandidaten op rek sneuvelden al in de kwalificaties, onder wie titelverdediger Kohei Uchimura. De Japanner blesseerde op sprong zijn enkel en meldde zich af voor de rekstok.