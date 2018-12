Vermeulen weg als bondscoach volleybalmannen

,,Ik heb een fantastische periode gehad met dit team en ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald'', aldus Vermeulen. ,,Vier jaar geleden was het doel om het mannenteam weer terug te brengen naar de top acht van de wereld en dat is gelukt. Het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen.''



De 54-jarige Vermeulen volgde in 2015 Edwin Benne op. Oranje deed dit jaar voor het eerst sinds 2002 weer mee aan het WK. Nederland eindigde bij het toernooi, dat gehouden werd in Bulgarije en Italië, als achtste. Vermeulen was eerder bondscoach van Jong Oranje.