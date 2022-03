Verontwaardiging over besluit Russen bij Paralympics, ook NOC*NSF baalt

Er is internationaal verontwaardiging ontstaan over het besluit van het IPC, de paralympische tegenhanger van het Internationaal Olympisch Comité, om toch Russen en Belarussen toe te staan bij de Paralympics, die vrijdag in Peking beginnen. Ze doen wel onder voorwaarden mee: onder neutrale vlag en de landen komen de komende weken niet voor op de medaillespiegel.

Het nieuws kon op weinig bijval rekenen. Onder het tweetje waarin de Paralympics het besluit zojuist bekendmaakte volgden al snel tientallen reacties. ,,Dit is niet voldoende!” Of: ,,Ik ga nooit, maar dan ook nooit meer naar de Paralympics of Olympische Spelen kijken. Het is een hebberige club. Geld boven levens... Het IPC heeft geen fatsoen.”

Ook NOC*NSF was not amused met het besluit van het IPC. ,,We betreuren in hoge mate de keuze van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om deelnemers uit Rusland en Belarus niet geheel uit te sluiten van deelname aan de Paralympische Spelen. Het IPC gaat voorbij aan het heldere en indringende advies van Internationale Olympische Comité (IOC) om deze twee landen tot nader order uit te sluiten van deelname aan internationale sportevenementen.”

Het IPC wijkt af van de oproep van het Internationaal Olympisch Comité om alle sporters uit Rusland en Belarus te weren van internationale wedstrijden en toernooien. Alleen als het door heel bijzondere omstandigheden echt niet anders kan, houdt het IOC de mogelijkheid open om ze als neutrale sporters toe te laten.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF onderschreef de oproep van het IOC om de Russen en Belarussen te weren van het sportveld en drong aan op een soortgelijke sanctie voor de Paralympics. Chef de mission Esther Vergeer en technisch directeur Maurits Hendriks van TeamNL lieten woensdag nog van zich horen vanuit Beijing. ,,Het is afschuwelijk wat er op dit moment gebeurt in Oekraïne. Onze gedachten zijn bij iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. De Paralympische Spelen hier in Beijing bieden de sportwereld een podium om een stem te laten horen. Wij rekenen op consequenties voor Rusland.”

Het IPC verwees voor de motivering van zijn besluit naar de nieuwe grondwet van de paralympische beweging, die iets meer dan drie maanden geleden is aangenomen. ,,Bij de beslissing over de te nemen maatregelen heeft het bestuur zich laten leiden door de kernbeginselen van het IPC, waaronder het streven naar politieke neutraliteit en onpartijdigheid, en een onwankelbaar geloof in de kracht van sport om veranderingen teweeg te brengen.”

