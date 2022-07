Verovert Abdi Nageeye vanmiddag een WK-medaille op de marathon?

Nageeye is de enige Nederlandse deelnemer, maar staat er in de wedstrijd over 42,195 kilometer niet alleen voor. De Belg Bashir Abdi is zijn trainingsmaat en evenals hij geboren in Somalië. De band tussen de twee werd vorig jaar op de olympische marathon duidelijk. De nog frisse Nageeye zweepte in de laatste kilometers de uitgeputte Abdi op er nog een versnelling uit te persen. Het leverde de Belg de bronzen medaille op.



De atleet die door het Nederland/Belgische duo naar de ondankbare vierde plaats werd verdreven in de olympische race, is er in Eugene niet bij. De Keniaan Lawrence Cherono kreeg bij aankomst in de Amerikaanse stad te horen dat hij voorlopig is geschorst wegens een positieve dopingtest. Geoffrey Kamworor is nu de Keniaanse troef. Hij won al twee keer de marathon van New York.