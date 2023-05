Verslagenheid na plotselinge dood Amerikaanse sprintkampioene Tori Bowie (32)

De Amerikaanse atlete Tori Bowie is op 32-jarige leeftijd overleden. Ze veroverde in 2017 de wereldtitel op de 100 meter en behaalde zilver op de 100 meter bij de Olympische Spelen van Rio in 2016. Haar management bracht het overlijdensbericht naar buiten, maar gaf geen doodsoorzaak.

,,We zijn er kapot van om het zeer trieste nieuws te delen dat Tori Bowie is overleden”, meldde Icon Management op Twitter. ,,We hebben een klant, dierbare vriend, dochter en zus verloren. Tori was een kampioen, een baken van licht dat zo helder scheen!”

Volledig scherm Tori Bowie (r) op het podium na de 200 meter tijdens de Spelen van Rio naast Dafne Schippers (l) en Elaine Thompson (m). © Henk Jan Dijks

Bowie was in haar beste jaren een geduchte concurrente van Dafne Schippers. Op de WK in Londen won Bowie de finale van de 100 meter in 10,85, Schippers spurtte toen naar het brons in 10,96. Het jaar daarvoor behaalde Schippers zilver op de 200 meter bij de Spelen in Rio (21,88), Bowie behaalde het brons in 22,15.

Op de WK van 2015 in Peking zat ze ook achter Schippers op de 100 meter. De Nederlandse won zilver in 10,81, Bowie pakte brons in 10,86. Olympisch goud was er wel voor Bowie in Rio met de estafetteploeg op de 4x100 meter.