Verzamelaar die bal laatste touchdown ‘gestopte’ Tom Brady kocht, mag zijn half miljoen dollar houden

Het besluit van American-footballspeler Tom Brady om toch niet te stoppen heeft ook consequenties voor de sportverzamelaars. De verkoop van de bal van de laatste touchdown waarbij Brady als quarterback betrokken was, is nietig verklaard, zo meldden Amerikaanse media en veilinghuis Lelands.

De bal uit de tot dusver laatste wedstrijd van Brady, het duel in de play-offs waar zijn team Tampa Bay Buccaneers werd uitgeschakeld door de latere Super Bowl-winnaar Los Angeles Rams, bracht bij een veiling meer dan 500.000 dollar op (462.000) op. Brady had na de uitschakeling gezegd dat hij een punt achter zijn carrière zette, maar 40 dagen later kwam de 44-jarige Amerikaan daarvan alweer terug. Hij gaat opnieuw spelen voor Tampa Bay Buccaneers.

In overleg tussen de verkoper en koper van de bal en het veilinghuis is er geen geld overgemaakt en is de overeenkomst geannuleerd, meldt sportzender ESPN. Het veilinghuis wil de bal overigens nog steeds verkopen en zegt dat er nog altijd meerdere potentiële kopers zijn.

,,Het is nog steeds een ongelooflijk stukje geschiedenis. Dat is iedere touchdown-bal van Brady”, aldus voorzitter Mike Heffner van Lelands. ,,Brady is op het moment ietwat onberekenbaar. Totdat hij in september zijn eerstvolgende touchdown-pass werpt, is deze bal nog altijd een record.”