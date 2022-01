Verzwakt Oranje heeft op EK weinig in te brengen tegen handbalgrootmacht Frankrijk

Met meer dan 100 besmettingen is het EK handbal een coronatoernooi geworden. Daar was het verzwakte Oranje niet opgewassen tegen olympisch kampioen Frankrijk (24-34).

Door Herman Nijman



De meeste alarmbellen gingen deze week af in Bratislava, waar Duitsland zich ondanks alle tegenslag plaatste voor de hoofdronde. Woensdag stond de teller op 12 positieve testen, met de vrees dat het er dagelijks meer konden worden. Bondscoach Alfred Gislason pakte constant de telefoon om invallers te vragen of ze naar Slowakije wilden vliegen. Een verzoek om de wedstrijd van donderdag tegen Spanje uit te stellen werd door de Europese bond EHF afgewezen.

Zelfs terugtrekken uit het toernooi was onderwerp van gesprek in het Duitse kamp. Want je kan niet eeuwig spelers blijven oproepen. Die ingrijpende beslissing kan er volgens de reglementen toe leiden dat Duitsland wordt uitgesloten voor het volgende EK, van 2024. Alleen wordt dat toernooi nou net in Duitsland georganiseerd, dus dat zal niet zo'n vaart lopen.

Noodgevallen

De zorgen waren bij Oranje minder groot. Maar goed ook, want bondscoach Erlingur Richardsson heeft geen regiment topspelers achter de hand voor noodgevallen, de handbalmannen hebben een krappe selectie. Omdat tweede doelman Dennis Schellekens woensdag een positieve test overlegde werd keeperstrainer Gerrie Eijlers (41) op het wedstrijdformulier gezet. De Volendammer zwaaide twee jaar geleden nog af als international na het EK-debuut in Trondheim, maar speelde de laatste vijf minuten mee en pareerde ook nog drie ballen.

Volledig scherm Erlingur Richardsson. © AFP

Groter probleem was het wegvallen van Iso Sluijters, die de besmette Robin Schoenaker tegen Portugal uitstekend had vervangen in het hart van de dekking. Daar moest nu Jasper Adams, de volgende lange man, aan de slag. Veel meer centimeters en kilo's had Oranje niet voorhanden.

Na een dramatische opening (0-5) leek het een ellenlange en vervelende avond te worden. Maar ook tegen de olympische kampioen kon het team zich weer in de wedstrijd knokken. Door zeven tegendoelpunten op rij verwelkte de aangename tussenstand (12-12) halverwege de partij, die daarmee de verwachte winnaar kreeg. Het experimentele 7 tegen 6-spel - dus zonder doelman - leverde in de tweede helft vooral tegentreffers op, waardoor de schade een beetje uit de klauwen liep: 24-34.

,,We hadden gehoopt op wat meer, maar je moet wel realistisch blijven’’, zei Luc Steins, de kleine regisseur die in de tweede helft een beetje werd gespaard. ,,Ik heb de laatste dagen wat pijntjes opgelopen, dat eist wel zijn tol.’’ De Limburger trof aan de overkant drie medespelers van Paris Saint-Germain en had het vooral lastig tegen doelman Vincent Gerard. ,,Normaal schieten we wel wat ballen tijdens en na de training, maar vandaag had hij mij iets te goed in de gaten. Dat duel heeft hij dus ook nog gewonnen.’’

Maar alla, Frankrijk is met wereldkampioen Denemarken, maandag de tegenstander van de handbalmannen, dan ook een grote favoriet voor de titel.

Volledig scherm Tom Jansen (l) en Dika Mem in een gevecht om de bal. © AFP

Kansen

Nou was het EK voor Oranje al geslaagd na de plaatsing, de eerste keer ooit, voor de hoofdronde. Kansen op meer succes zijn er met name in de duels tegen Montenegro (zaterdag) en Kroatië (woensdag). De zorgen over de coronagevallen zijn ook niet zomaar voorbij. Spelers die besmet zijn zitten vijf dagen in isolatie en moeten daarna twee dagen op rij een negatieve test overleggen, voordat ze weer kunnen spelen. In het meest optimistische geval liggen de slachtoffers er dus een hele week uit.

Schrale troost is dat vrijwel iedereen in Hongarije en Slowakije er last van heeft, in de wereld van nu is het onvermijdelijk. Kroatië, tweede bij het laatste EK, is in deze ranglijst ook een topteam met 9 besmettingen.