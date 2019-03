Vetter start vijfkamp met vierde plek horden

De 26-jarige Arnhemse doet voor het eerst in vier jaar weer mee aan een indoortoernooi. In 2015 deed ze haar laatste vijfkamp bij de EK in Praag. Ze verwacht geen grootse daden in Glasgow. De 200 meter en het speerwerpen ontbreken op de vijfkamp en dat zijn twee van haar sterke onderdelen. ,,Ik wil vooral kijken waar ik sta. Ik heb er vooral heel veel zin in en het is ook goed voor outdoor om dit te doen", zei ze in aanloop naar het toernooi.



De Franse Solene Ndama zette de beste tijd neer op het eerste onderdeel: 8,09. De Britse Katherina Johnson-Thompson, de favoriete voor het goud, noteerde de tweede tijd: 8,27.