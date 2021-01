Vierde zege op rij basketballers Phoenix Suns

Deandre Ayton was goed voor 22 punten en 11 rebounds, Devin Booker kwam eveneens tot 22 punten. Bij Denver, dat pas één keer won dit seizoen, was Jamal Murray (31 punten) de topschutter. Vedette Nikola Jokic tekende voor 17 punten, 11 assists en 9 rebounds. Het was niet genoeg voor de thuisploeg die Michael Porter Jr. voorlopig moet missen. Hij is in contact geweest met een met Covid-19 besmet persoon en staat voorlopig vanwege de protocollen aan de kant.