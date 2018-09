Vierspanmenners tweede na dressuur

Glory 59 Amsterdam Verhoeven: Deze man gaat het ook niet doen

13:26 Rico Verhoeven neemt het zaterdag 29 september op tegen de Braziliaan Guto Inocente. Dan vindt GLORY 59 plaats in de Johan Cruijff Arena. ,,Hij is in de beste 'shape' ooit", zei Verhoeven over zijn tegenstander. De twee stonden gisteren al tegenover elkaar tijdens de 'stare down' in Amsterdam.