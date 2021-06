Vijf presentaties, tig argumenten, maar uiteindelijk tóch gewoon de snelste drie

Raalte loopt nog niet warm voor testevene­ment bij handbal­sters Kwiek

30 mei Zo’n zeventig toeschouwers zagen zaterdagavond in sporthal Tijenraan de handbalsters van Kwiek winnen van Quintus: 31-29. De eredivisiewedstrijd was het eerste handbalduel in ons land waarbij als test publiek werd toegelaten. Maximaal 130 mensen waren welkom in de Raalter sporthal, maar dat aantal werd bij lange na niet gehaald.