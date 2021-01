Visser in eerste race meteen onder EK-limiet 60 meter horden

Samenvatting Polosters voor het eerst sinds 2008 weer naar Spelen na thriller tegen Grieken­land

23 januari In een bloedstollende wedstrijd hebben de Nederlandse waterpolosters afgerekend met de olympische demonen van de afgelopen negen jaar. Na de mislukte olympische campagnes van 2012 en 2016 is Oranje er komende zomer eindelijk bij op de Olympische Spelen in Tokio. In de beslissende wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst werd Griekenland met 7-4 verslagen.