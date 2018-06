Visser loopt Nederlands record uit 1989 uit de boeken

De pupil van coach Bart Bennema eindigde met haar nationale toptijd in Stockholm als vierde. De Amerikaanse Brianna McNeal zegevierde in de Zweedse hoofdstad in 12,38, de beste tijd ter wereld dit jaar. Danielle Williams uit Jamaica eindigde als tweede (12,48), de Wit-Russin Alina Talay werd derde (12,55).

Het was een kwestie van tijd tot Visser het Nederlands record zou overnemen van Olyslager. Vorig jaar bleef ze daar met 12,78 nog net boven. Visser kreeg begin dit jaar bij de WK indoor in Birmingham de bevestiging dat ze op de horden tot de wereldtop behoort. De Noord-Hollandse snelde in de halve finales naar 7,83 en nam daarmee het nationale record op de 60 meter over van Olyslager. Ze pakte vervolgens brons in de finale en besloot kort daarna dat ze de horden voorlopig de voorkeur gaat geven boven de meerkamp. Visser hoopt haar progressie in augustus bij de EK in Berlijn te bekronen met de Europese titel.