Visser loopt twee maanden voor Spelen een hamstringblessure op

Geen WK judo voor Van ‘t End en Grol in aanloop naar Spelen

14 mei De Nederlandse judoka’s Noël van ‘t End en Henk Grol slaan de WK van volgende maand in Boedapest over. Van ‘t End is de regerend wereldkampioen in de klasse tot 90 kilogram, maar de 29-jarige judoka gaat zijn titel niet verdedigen. Ook de 36-jarige Grol, de nummer 2 van Europa in de klasse boven 100 kilogram, laat het mondiale toernooi in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio schieten.