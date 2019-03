Visser moeiteloos naar halve finale, Van Gool maakt indruk in series 60 meter

Joris van Gool heeft een veelbelovende start gemaakt op de EK indooratletiek in Glasgow. De 20-jarige sprinter uit Rijen plaatste zich overtuigend voor de halve finales van de 60 meter. Hij spurtte in zijn serie naar de winst in 6,71 en vervolgt het toernooi vanavond.

Van Gool veroverde twee weken geleden in Apeldoorn de Nederlandse titel op de kortste sprint. Hij scherpte er zijn persoonlijk record aan tot 6,63 en toonde daarmee zijn progressie op de sprint. De Brabander zit vol ambitie; hij wil komende zomer ook sneller worden op de 100 meter, het koningsnummer in de atletiek. Zijn grote wens is deelname aan de Olympische Spelen van Tokio.

Van Gool had niet de snelste reactie na de start, maar met zijn hoge pasfrequentie snelde hij zijn concurrenten voorbij. Zijn tijd van 6,71 was de zevende van alle deelnemers. De Griek Konstadinos Zikos was de snelste met 6,66.

,,Lekker om de serie te winnen, dat geeft vertrouwen’', meldde Van Gool aan de NOS. ,,Ik heb nu ook een goede baan in de halve finales en dat is belangrijk. Dat zit ik naast de snelle mannen en heb ik de beste kans om mee te lopen naar een plek in de finale. De start kan beter, die is een beetje wisselvallig, maar ik werk eraan. Het was in de series vooral netjes en geconcentreerd lopen en geen fouten maken. Straks in de halve finales moet het harder.’’

Visser

Nadine Visser is geslaagd voor haar eerste test op de EK indoor. De atlete plaatste zich moeiteloos voor de halve finales van de 60 meter horden. Ze won haar heat in 7,99 en was met die tijd de snelste van allemaal in de series. De halve finales en finale zijn op zondag.



Visser geldt in Glasgow als een van de favorieten voor het Europees goud. Die hoge verwachtingen zijn gevoed door de bronzen medaille die de 24-jarige Noord-Hollandse een jaar geleden veroverde op de WK indoor in Birmingham. Ze was daar de snelste Europese en liep een Nederlands record van 7,83.



Deze winter kwam ze nog niet aan die tijd. Met de snelheid zat het wel goed, maar Visser miste nog het juiste gevoel op de horden. Het gemak waarmee ze in Glasgow als enige onder de 8 seconden liep in de series, toonde aan dat de topvorm eraan lijkt te komen.