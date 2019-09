Visser net boven Nederlands record 100 meter horden

Choukoud loopt recordtijd op 10 Engelse mijl

16:36 Khalid Choukoud heeft in de Tilburg Ten Miles de beste Nederlandse tijd ooit gelopen op de 10 Engelse mijl. De Haagse marathonloper eindigde als derde in de internationale wegwedstrijd. Hij legde de 16,1 kilometer af in 46.18. Daarmee was hij 8 seconden sneller dan de oude toptijd die Abdi Nageeye twee jaar geleden neerzette in Tilburg.